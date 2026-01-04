Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 01/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Insiderkäufe vom 29.12.25 bis 04.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|20,68 Mio.€
|923,15 Tsd. Stk.
|1
|3,02 Tsd.€
|105 Stk.
|1
|1,35 Tsd.€
|300 Stk.
Insiderverkäufe vom 29.12.25 bis 04.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|415,00 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
WR Wohnraum
Wochenperformance: +0,92 %
Wochenperformance: +0,92 %
Platz 1
CHAPTERS Group
Wochenperformance: +3,98 %
Wochenperformance: +3,98 %
Platz 2
Nordex
Wochenperformance: +0,21 %
Wochenperformance: +0,21 %
Platz 3
Rubean
Wochenperformance: -9,54 %
Wochenperformance: -9,54 %
Platz 4
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte