Die Gefangennahme von Maduro war zweifellos ein Meisterstück der Trump-Regierung - aber damit könnte dennoch Venezuela zum Desaster für die USA werden (wie es einst der Irak war). Denn Trump meint, das Land mit faktisch den alten Machthabern von außen steuern zu können - und dürfte sich damit irren. Vor allem China und Russland sowie der Iran dürften nun alles daran setzten, das verbliebene Regime in Venezuela zu stützen. Und sollten Trump dann Bodentruppen in Venezuela einsetzen, würde er ein zentrales Wahlversprechen an seine MAGA-Anhänger brechen.

Die Trump-Regierung wettet nun also zwei riskante Wetten gleichzeitig: erstens werde die alte Regierung in Venezuela als Marionette agieren. Und zweitens werden die US-Öl-Konzerne massiv in Venezuela investieren. Aber beides dürfte deutlich schwieriger werden als gedacht, zumal die so gigantischen Öl-Reserven des Landes faktisch weniger attraktiv sind als die meisten glauben..

Das Video "Trump: Nach Meisterstück das Desaster? Venezuela, Öl, China, Russland" sehen Sie hier..