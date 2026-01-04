    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Maduro auf amerikanischem Boden

    • Maduro nach Festnahme in die USA überführt
    • US-Militär griff Venezuela an, Operation erfolgreich
    • Anklage wegen Drogenterrorismus gegen Maduro erhoben
    NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Festnahme von Nicolás Maduro bei einer Militäroperation ist der venezolanische Präsident Medienberichten zufolge in die USA überführt worden. Mehrere Medien berichteten, dass ein Flugzeug mit Maduro und seiner Ehefrau an Bord im US-Bundesstaat New York gelandet sei. Mehrere TV-Sender zeigten dazu am Abend (Ortszeit) ein Flugzeug auf einem auch militärisch genutzten Flughafen in der Nähe der Millionenstadt New York, aus dem wegen der Dunkelheit und Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe stieg.

    In der Nacht zum Samstag hatte das US-Militär nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Venezuela angegriffen. Bei der Operation "Absolute Entschlossenheit" hatten Eliteeinheiten dann Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Trump zufolge wurden beide per Hubschrauber auf das Kriegsschiff "Iwo Jima" gebracht. Dieses habe dann Venezuela in Richtung New York verlassen. Wo Maduro und seine Ehefrau dann in ein Flugzeug stiegen, war zunächst unklar.

    In New York sind Maduro und dessen Ehefrau laut US-Justizministerin Pam Bondi bereits angeklagt worden. Dem autoritären Staatschef werden unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" vorgeworfen./rin/DP/zb





