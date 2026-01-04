    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Südkorea

    Nordkorea testet erneut Rakete

    • Nordkorea testet erneut ballistische Rakete.
    • Geschoss abgefeuert Richtung Japanisches Meer.
    • Japanische Küstenwache warnt Schiffe in der Region.
    SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete getestet. Mindestens ein Geschoss sei Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Japans Küstenwache rief Schiffe in der Region zu Vorsicht auf. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am 7. November eine ballistische Rakete Richtung Japanisches Meer abgefeuert./ln/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
