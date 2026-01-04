Bauarbeiten in Ulm - Fernverkehr meidet Hauptbahnhof

ULM (dpa-AFX) - Reisende müssen sich wegen umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof auf Umleitungen und Abweichungen einstellen. Ein elektronisches Stellwerk wird laut Bahn gebaut, weswegen der Fernverkehr in der Woche vom 13. Januar bis zum 19. Januar den Bahnhof nicht anfährt. Der Zeitplan der Baumaßnahmen ermögliche aber einen eingeschränkten Regionalverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin. Über weitere notwendige Sperrungen werde informiert.

"Reisende sind gebeten, die geänderten Abfahrtsgleise der Züge zu beachten", sagte die Bahn-Sprecherin. Während der Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs könne es zu Kapazitätseinschränkungen der Züge kommen. Vereinzelt verkehrten zur Entlastung der Züge parallel Busse. Die Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs sei der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur.