Von 1936 bis 1945 breitete sich, unterstützt von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien, ein Schatten der Unmenschlichkeit von Spanien aus und verschlang nach und nach ganz Europa.

Von den Schützengräben des Spanischen Bürgerkriegs bis zu den sturmgepeitschten Stränden der Normandie kämpfte eine vergessene Gruppe chinesischer Soldaten Seite an Seite mit den antifaschistischen Kräften Europas – doch ihre Opfer sind in der Geschichte weitgehend unsichtbar geblieben. Unbekannte chinesische Kämpfer auf europäischen Schlachtfeldern | Brothers in Arms ⑤, eine von South produzierte Dokumentation, enthüllt die wenig bekannten Geschichten von chinesischen Freiwilligen aus Übersee, die zwischen 1936 und 1945 gegen das Nazi- und Faschistenregime kämpften, und offenbart ein beeindruckendes Vermächtnis internationaler Solidarität, Mut und gemeinsamer Opferbereitschaft, das lange vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs Grenzen überschritt.

In diesen Jahren nahmen zahlreiche Überseechinesen an den Kämpfen auf den europäischen Schlachtfeldern teil. Ob sie nun mit Militäreinheiten reisten oder sich freiwillig anschlossen, sie kämpften gemeinsam mit internationalen Verbündeten, lokalen Soldaten und Zivilisten gegen die faschistischen Regime.

Ihr Mut wurde mit Medaillen und Auszeichnungen mehrerer europäischer Regierungen gewürdigt. Dennoch sind ihre Geschichten weitgehend unbekannt geblieben.

„Das Engagement Chinas für internationale Solidarität hat eine lange Geschichte", sagt Hwei-Ru Tsou, die zusammen mit ihrem Ehemann Len Tsou seit langem chinesische Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg erforscht und sich jahrelang damit beschäftigt hat, dieses vergessene Kapitel zusammenzusetzen.

Die unbekannte Geschichte der Chinesen auf der Iberischen Halbinsel

Im Juli 1936 starteten die von Francisco Franco angeführten rechten Kräfte, darunter die spanische nationalistische Fraktion und die Falange, mit Unterstützung von Hitler und Mussolini einen Bürgerkrieg mit dem Ziel, die Zweite Spanische Republik zu stürzen.

Dieser Konflikt machte Spanien auch zu einem Testfeld für faschistische Nationen, um neue Waffen und Taktiken zu erproben, darunter die Bombardierung von Guernica, die erste Flächenbombardierung in der Geschichte der Menschheit.

Im Oktober 1936 starteten die Rebellen einen heftigen Angriff auf die Hauptstadt Madrid. Angesichts dieser Krise kamen auf Aufruf der Kommunistischen Internationale die ersten Internationalen Brigaden mit etwa 2.000 freiwilligen Soldaten auf das Schlachtfeld. Unter ihnen befand sich auch der chinesische Freiwillige Paul Yan.