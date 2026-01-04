DAX – Wieder so ein Schicksals-Wochenauftakt

Es war ein freundlicher Wochenausklang und damit auch Jahresauftakt. Allerdings ist der DAX erneut lediglich an die obere Begrenzung der mehrmonatigen Seitwärtsrange gestiegen. Damit hat sich die technische Lage weiterhin nicht verändert. Am Freitag wurde in der Widerstandsrange ein Shooting-Star gebildet, der bei einer Bestätigung am Montag nichts Gutes verheißt. Zudem kommen die neuen Ereignisse in Übersee hinzu, von denen man derzeit nicht abschätzen kann, wie die Marktteilnehmer hierzulande darauf reagieren. Die Lage bleibt also angespannt und ein Ausbruch nach oben würde ein sehr starkes Signal darstellen. Dem Wochenauftakt kommt daher erneut eine besondere Bedeutung zu. Die aktuelle Gesamtlage spricht derzeit weiterhin gegen einen Ausbruch nach oben.

Auszug aus dem Börsenwochenkalender Kalenderblatt KW 04

Martin Luther King Day und Netflix

An dieser Stelle wird im anstehenden Jahr einmal pro Monat ein spezielles Kalenderblatt aus dem „Charity-Kalender“ besprochen.

In der 4. Kalenderwoche sind zwei interessante saisonale Effekte zu beobachten.

Der Martin Luther King Feiertag in den USA hat eine besondere Bedeutung an den Märkten vom 4. bis zum 13. Tag nach diesem Feiertag. In dieser kurzen Phase konnte in den letzten Jahren 31-Mal ein Gewinn erzielt werden.

Die Phase vom 21. Januar bis zum 15. Februar ist eine sehr gute für Netflix. In diesem Zeitraum konnte die Aktie zuletzt 21-Mal zulegen und nur 2-Mal mit einem Verlust abschließen.

Dow Jones – Nachlassende Dynamik bedeutet noch keinen Abbruch des Aufwärtstrends

In den USA sieht die technische Lage weiterhin besser aus als in Deutschland. Der Dow Jones ist unverändert in einem Aufwärtstrend und hat gerade den Ausbruch über die Widerstandszone geschafft. Der aktuell laufende Pull-Back könnte am Freitag mit einer Stimmungswende bereits beendet sein. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht bekannt, dass in der Nacht eine Militäroperation stattfinden würde. Daher kann man schwer sagen, wie die Marktteilnehmer am Montag darauf reagieren. Je nach Reaktion ist sowohl ein neues Top, als auch ein Einbruch möglich. Dieses Signal am Montag könnte für eine Initialzündung in die eine oder andere Richtung bedeuten.

Gold – Jüngste Anstiegsbewegung zunächst gestoppt

Nachdem Gold die Topnotierung vom Oktober letzten Jahres überwinden konnte, folgte eine kräftige Korrektur innerhalb eines Tages. Diese führte den Preis zunächst in den Bereich der Topnotierungen zurück. Hier werden jetzt recht kleine Kerzenkörper mit etwas längeren Dochten und Schatten gebildet. Dieses Verhalten deutet auf eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern hin. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist unverändert intakt. Was die neuen Ereignisse für eine Auswirkung haben, wird sich zum Wochenauftakt zeigen.

Öl – Intakter Abwärtstrend mit Chance auf Stabilisierung

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl befindet sich nach seinem Ausflug unter die untere Grenze der großen Seitwärtsrange weiterhin im Abwärtstrend. Auch wenn der letzte Ausbruch nach unten kurzfristig negiert werden konnte, folgte keine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Vielmehr drehte die Notierung wieder nach unten ab, als die imaginäre Abwärtstrendlinie erreicht wurde. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen derzeit auch nicht den Trend umzukehren. Somit sollte in der kommenden Woche der Abwärtstrend weiter gehalten werden.

Bitcoin/USD – Nach Keilausbruch Stabilisierung

Zunächst hat sich der Bitcoin technisch klassisch verhalten, als der Ausbruch aus dem Keil nach unten erfolgt ist. Nach den ersten schwachen Kerzen konnte aber eine Stabilisierung einsetzen, die noch immer anhält. Die allgemeine Unsicherheit bei den Marktteilnehmern zeigte sich zuletzt in vielen kleinen Kerzenkörpern. Am Freitag war diese Unsicherheit dann einer deutlichen Anstiegsbewegung gewichen. Diese Bewegung hat sich über das Wochenende fortgesetzt, was nun einem bevorstehenden Ende der Bodenbildung entsprechen dürfte. Ein Anlauf auf die große runde Zahl von 100.000 USD dürfte somit für die nächsten Wochen auf dem Plan stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

