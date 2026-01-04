    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Massive Störung legt Flugverkehr in Griechenland lahm

    Für Sie zusammengefasst
    ATHEN (dpa-AFX) - Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Flughäfen des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

    Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Flugverfolgung in Echtzeit, ist ein fast leerer griechischer Luftraum zu sehen.

    Nach Angaben von ERTNews werden alle Flüge Richtung griechischen Luftraum umgeleitet. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar./tt/DP/zb





    dpa-AFX
