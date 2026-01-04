Immobilienbranche sucht KI-Fachkräfte vor allem in drei Regionen

nik100943 schrieb 30.12.25, 21:28

Das stimmt natürlich alles und ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich hat die TrumpAdministration von den streitbaren LobbyVerbänden der Farmer aus den Great Planes massiv Druck gemacht bekommen. Glyphosat in Form von Rund Up ist für die US-AgrarIndustrie systemrelevant. Besser gesagt, eine Frage von Sein oder Nichtsein. Die riesigen Flächen lassen sich ohne das integrierte System von resistentem SaatGut und dem korrespondierenden Pestizid gar nicht maschinell bewirtschaften. Für die Farmer geht es ums Überleben. Und das war der TurnaroundPoint bei Administration und EPA. Die leise Drohung, für Monsanto Chapter 11 zu beantragen, hat helle Panik ausgelöst. Klar war nämlich, dass Bayer Ernst machen würde, wenn ihnen nach wie vor seitens der US-Justiz jeder Fall von Krebs in die Schuhe geschoben werden würde. So gesehen hatte Bayer viel zu lange gewartet, bevor sie endlich die ganz große Keule Chapter 11 und Einstellung der Produktion von Round Up hervorgeholt haben. Und die Wirkung auf die Märkte war erstaunlich. Bayer hätte sehr viel Geld sparen können, wenn sie früher mutiger resp. weniger mutlos gewesen wären. Es hätte ja zeitweise den Anschein, als hätte sich der Konzern in sein Schicksal ergeben. Bleibt eigentlich jetzt nur eine vorläufige Einschätzung der überwiegend wahrscheinlichen absehbaren Entwicklung in der causa Round Up. Der konservativ dominierte SC hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Er dürfte sich am Ende des Tages auf die Seite der AgrarLobby schlagen. Nicht wg. der überschaubaren volkswirtschaftlichen Relevanz der Landwirtschaft. Aber wg. der Wählerstimmung, die vor den nächsten Wahlen in ca. 1Jahr in den AgrarStaaten des Mittleren Westens nicht kippen soll. Gute Aussichten für Bayer. Ein Ende der langen DurstStrecke für uns Shareholder könnte sich abzeichnen. Sollte die Klage vom SC in diesen Tagen zur Entscheidung angenommen werden, droht uns spontan eine Performance von bis zu

+ 20 %. Dann stellt sich natürlich die doofe Frage, wie mit diesem KursSprung umgehen ❓