Wegner zu Stromausfall
Täter 'offenkundig Linksextremisten'
Für Sie zusammengefasst
- Stromausfall in Berlin durch Anschlag verursacht.
- Täter laut Bürgermeister Linksextremisten.
- Politisch motivierte Tat sorgt für große Aufregung.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der große Stromausfall im Südwesten Berlins ist Folge eines politisch motivierten Anschlags. Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, waren die Täter "offenkundig Linksextremisten"./nif/DP/zb
