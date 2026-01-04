Kissigs Investor-Update Q4/25 mit Rheinmetall, Alphabet, LendingClub, Costco, KKR, Apollo Global, Brookfield, Amphenol, SoFi Technologies und Howard Hughes Holdings Mein Investor-Update zum Ende des 4. Quartals '25In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem Investmentdepot; es ist in gewisser Weise "mein …



