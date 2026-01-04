Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Pax Global Technology ist ein führender Anbieter von elektronischen Zahlungslösungen, spezialisiert auf POS-Terminals und mobile Zahlungslösungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Ingenico und Verifone. Pax punktet durch innovative Technologien und wettbewerbsfähige Preise.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Pax Global Technology nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Pax Global Technology gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,41 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Pax Global Technology investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -39,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

