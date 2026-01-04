    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPax Global Technology AktievorwärtsNachrichten zu Pax Global Technology

    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +11,80 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Foto: 417264605

    Pax Global Technology ist ein führender Anbieter von elektronischen Zahlungslösungen, spezialisiert auf POS-Terminals und mobile Zahlungslösungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Ingenico und Verifone. Pax punktet durch innovative Technologien und wettbewerbsfähige Preise.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Pax Global Technology nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Pax Global Technology gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,41 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Pax Global Technology investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -39,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Pax Global Technology verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,17 %.
    Mit +9,17 % Dividendenrendite bietet Pax Global Technology ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Pax Global Technology für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,17 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,41.
    Pax Global Technology weißt eine Marktkapitalisierung von 598,30 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,17 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Pax Global Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.01.2026

    Die Pax Global Technology Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 0,5640 zulegen. Das sind 0,0000  mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,17 %, eine Investition von etwa 130.862 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 0,50 +6,38 % +9,17 %
    2024 0,470000 +17,50 % +8,91 %
    2023 0,400000 +25,00 % +6,65 %
    2022 0,320000 0,00 % +4,60 %

    Warum Pax Global Technology für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,17 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +11,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,41
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Pax Global Technology

    0,00 %
    +5,50 %
    +0,88 %
    -10,16 %
    -4,96 %
    -29,45 %
    -39,15 %
    -39,15 %
    +108,89 %
    ISIN:BMG6955J1036WKN:A1C9CN

    Pax Global Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,50 %
    1 Monat +0,88 %
    3 Monate -10,16 %
    1 Jahr -4,96 %

    Informationen zur Pax Global Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Pax Global Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 598,30 Mio. € wert.

    Pax Global Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pax Global Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pax Global Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





