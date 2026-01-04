    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Small-Cap-Moment der Woche

    Das Börsenjahr 2026 beginnt für deutsche Halbleiterwerte dynamisch

    Auf den ersten Blick wirkt das nicht plausibel, wenn man sich die Aixtron Zahlen der letzten Monate ansieht. Denn operativ war 2025 alles andere als ein Selbstläufer.

    Small-Cap-Moment der Woche - Das Börsenjahr 2026 beginnt für deutsche Halbleiterwerte dynamisch

    Das Börsenjahr 2026 beginnt für deutsche Halbleiterwerte dynamisch: So stieg Hashtag#Aixtron zum Handelsauftakt am Freitag um über 13%. 📈

    Der Auslöser für das Kursfeuerwerk: Es war ein klassischer Sektor-Pull. Starke Signale aus Asien gaben den Takt vor: Samsung kletterte nach positiven Nachrichten zum neuen HBM-4-Speicherstandard auf ein Rekordhoch. Das löste eine Welle der Euphorie im gesamten Halbleitersektor aus.

    Auf den ersten Blick wirkt das nicht plausibel, wenn man sich die Aixtron Zahlen der letzten Monate ansieht. Denn operativ war 2025 alles andere als ein Selbstläufer.

    𝗗𝗶𝗲 𝗙𝗮𝗸𝘁𝗲𝗻:
    ▶️ Umsatz: -9,1% 📉
    ▶️ EBIT: -29,8% 📉
    ▶️ Auftragseingang: -14,7% (Auftragsbestand sogar -25,5%) 📉

    𝗗𝗶𝗲 𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲: Das Management musste im Oktober den Ausblick reduzieren. Auch für das laufende Jahr 2026 dämpfte man im Conference Call die Erwartungen: Der Umsatz soll lediglich auf oder sogar leicht unter dem Niveau von 2025 liegen. Immerhin: Bei der EBIT-Marge zeigt man sich zuversichtlich, das Vorjahresniveau zu halten oder eventuell leicht zu übertreffen.

    Woher kommt dann die plötzliche Euphorie? An der Börse wird die Zukunft gehandelt – und die heißt in diesem Fall: Hashtag#NVIDIA und hocheffiziente Energieversorgung.⚡

    Bereits Anfang November rückte ein Report von Kerrisdale Capital Aixtron in ein neues Licht. Das Thema: Die Umstellung der Stromversorgung für NVIDIA-Chips auf 800-Volt-Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) in Rechenzentren. Hier spielen Verbindungshalbleiter auf Basis von GaN (Galliumnitrid) und SiC (Siliziumkarbid) ihre Stärken aus – und Aixtron gilt hier als einer der wesentlichen Profiteure.

    𝗗𝗶𝗲 𝗞𝗿𝘂𝘅 𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗺 𝗧𝗶𝗺𝗶𝗻𝗴
    Der Markt scheint hier eine enorme Vorleistung zu erbringen. Denn:
    ▪️ NVIDIA plant die entsprechende Architektur („Kyber“ Racksysteme) erst ab 2027 flächendeckend einzusetzen.
    ▪️ Auch Aixtron selbst dämpft die Euphorie zeitlich: Erste nennenswerte Umsätze aus diesem Bereich werden erst 2027 erwartet, signifikante Volumina sogar erst in den Jahren 2028 und 2029.

    𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:
    Der massive Kurssprung zum Jahresauftakt zeigt, dass Investoren bereit sind, ein schwaches Übergangsjahr 2026 zu ignorieren, um sich frühzeitig für den nächsten großen Technologiezyklus zu positionieren. Die Bewertung nimmt derzeit viel Fantasie vorweg, die sich operativ allerdings erst in 12 bis 24 Monaten materialisieren wird.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
