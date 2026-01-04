Top-Artikel der Kalenderwoche 01/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Schon 2024 beschlossen, ab 2027 wirksam: Die EU begrenzt Bargeldzahlungen bei gewerblichen Geschäften auf 10.000 Euro. Welche Regeln gelten, wer betroffen ist und was Verbraucher jetzt wissen müssen. Die Hintergründe.

Europas Staatsanleihen bleiben trotz Schuldenanstieg stabil. Experten sehen Chancen, warnen aber vor Risiken aus Frankreich und den USA. Der Ausblick für 2026.

Der US-Technologiekonzern Meta Platforms setzt seinen aggressiven Expansionskurs im Bereich Künstliche Intelligenz fort und übernimmt den in Singapur ansässigen KI-Spezialisten Manus.

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schaeffler präsentiert Motion Technology Portfolio für die Industrie der Zukunft 02.01.2026 / 11:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CES 2026 …

EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 02.01.2026 / 11:00 CET/CEST …

Was ist eigentlich das Problem der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U)? Die Anteilsscheine sind nach wie vor sehr günstig. Bei einem Aktienkurs von 59,80 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 15. Es dürfte sich im Geschäftsjahr 2025 weiter …

US-Präsident Donald Trump forciert den Machtwechsel in Venezuela - auch mit militärischer Gewalt. Die USA griffen auf Befehl Trumps das ölreiche südamerikanische Land in der Nacht zum Samstag an. Spezialeinheiten nahmen während der Operation …