    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    LILYSILK und das TerraCycle Recycling-Programm feiern 4 Jahre gemeinsames Recycling

    NEW YORK, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben inspirieren möchte, feiert das vierjährige Jubiläum ihres Textilrecyclingprogramms mit TerraCycle, einem innovativen Nachhaltigkeitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Konzept von Abfall zu beseitigen. Seit dem Start im Januar 2022 hat das Programm US-Kunden dabei geholfen, 2.849 nicht spendbare Seiden- und Kaschmirartikel mit einem Gewicht von fast 1.680 Pfund (762 Kilogramm) zu recyceln, die zu Materialien für Isolierungen, Polsterfüllungen und mehr verarbeitet wurden.

    LILYSILK celebrates the fourth anniversary of its textile recycling program with TerraCycle

    Im Rahmen dieser Initiative können LILYSILK-Kunden aus den gesamten Vereinigten Staaten gebrauchte Textilien zum Recycling einsenden, indem sie ein vorfrankiertes Versandetikett herunterladen, das über das kostenlose Recyclingprogramm von LILYSILK erhältlich ist. Nach Erhalt werden die angenommenen Textilien zu Rohstoffen recycelt, aus denen neue Produkte hergestellt werden können. Die Teilnehmer erhalten LILYSILK-Punkte und TerraCycle Recycling Rewards, die für wohltätige Spenden eingelöst werden können.

    Insgesamt wurden im Rahmen des Programms bis November 2025 in diesem Jahr 425 LILYSILK-Produkte recycelt, sodass seit dem Start insgesamt 2.849 Artikel recycelt wurden. Die Teilnehmer loben durchweg die Umweltfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit des Programms und bestätigen, dass es im Einklang mit den sich wandelnden Nachhaltigkeitswerten und verantwortungsbewussten Konsumgewohnheiten steht. Die Wiederverwendung von Textilien unterstützt die Kreislaufwirtschaft und spiegelt ihre persönlichen ökologischen Ziele wider. Der Prozess ist nahtlos und leicht zugänglich, und die Teilnehmer sind stolz darauf, den Produkten ein neues Leben zu geben. Die Kunden berichten auch von einer stärkeren Markentreue und einem bewussteren Kaufverhalten und stellen fest, dass das Programm aktiv zu der Gewohnheit „Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln" ermutigt.

    Um das Programm weiter zu verbessern, hat LILYSILK eine einmonatige Umfrage unter den Teilnehmern in den USA gestartet, um weitere Einblicke in ihre Motivationen, Erfahrungen und Vorschläge zu sammeln. Das Feedback wird dazu beitragen, die Zugänglichkeit des Recyclings und zukünftige Nachhaltigkeitsinitiativen zu verbessern.

    Vom 1. Januar bis zum 31. März 2026 erhalten Teilnehmer, die nicht spendbare LILYSILK-Produkte recyceln, bei ihrem nächsten Einkauf einen kostenlosen Seidenkissenbezug sowie 500 LILYSILK-Punkte und einen Rabatt von 20 %.

    David Wang, CEO von LILYSILK, kommentierte: „Anlässlich dieses vierjährigen Meilensteins wird unser Engagement für den Planeten mit jedem Artikel, dem ein zweites Leben geschenkt wird, noch stärker. Unsere Partnerschaft mit TerraCycle spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass wahrer Luxus nicht nur in außergewöhnlicher Qualität, sondern auch in verantwortungsvollem Handeln liegt. Gemeinsam mit unserer Community gestalten wir eine Zukunft, in der Schönheit und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind."

    Für die Teilnahme können Kunden ein kostenloses vorfrankiertes Versandetikett unter www.lilysilk.com oder www.terracycle.com erstellen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853938/LILYSILK_celebrates_fourth_anniversary_textile_recycling_program_TerraCycle.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-und-das-terracycle-recycling-programm-feiern-4-jahre-gemeinsames-recycling-302652133.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    LILYSILK und das TerraCycle Recycling-Programm feiern 4 Jahre gemeinsames Recycling NEW YORK, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben inspirieren möchte, feiert das vierjährige Jubiläum ihres Textilrecyclingprogramms mit TerraCycle, einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     