Nach Maduro-Aus: Trump fordert massive Investitionen in Venezuelas Ölindustrie

Venezuela besitzt die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt, rund 17 Prozent. Doch selbst ein politischer Umbruch und milliardenschwere Investitionen aus den USA würden die Fördermenge auf Jahre hinaus kaum spürbar erhöhen. Die Förderung ist seit ihrem Hoch in den 1990er-Jahren massiv eingebrochen und liegt aktuell bei rund 800.000 Barrel pro Tag. Zum Vergleich: Die USA fördern fast 14 Millionen Barrel täglich.

Nach der spektakulären Festnahme von Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro sollen große amerikanische Ölkonzerne nach Plänen der US-Regierung mit milliardenschweren Investitionen die marode Förder- und Exportinfrastruktur des Landes wiederaufbauen und damit die Produktion rasch hochfahren. Das erklärte US-Präsident Donald Trump nach dem nächtlichen Militäreinsatz am Wochenende.

Der Absturz der venezolanischen Ölproduktion ist das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft, maroder Infrastruktur und politischer Eingriffe. Nach der Verstaatlichung der Branche verloren internationale Konzerne wie Exxon Mobil und ConocoPhillips ihre Vermögenswerte, viele Investoren zogen sich zurück oder klagten vor Schiedsgerichten.

Analysten dämpfen die Erwartungen. Selbst bei einer politischen Neuordnung blieben massive Hürden: Sicherheitsrisiken, unklare Rechtslagen, mögliche internationale Rechtsstreitigkeiten und die Frage, ob Sanktionen tatsächlich aufgehoben werden, warnen Analysten. Ohne verlässliche Zahlungsströme und minimale Stabilität werde kein US-Konzern größere Summen riskieren, heißt es aus der Branche.

Zudem müsste Venezuela sein Investitionsrecht grundlegend reformieren. Derzeit ist die staatliche PDVSA dominanter Partner in Joint Ventures – ein Konstrukt, das ausländische Unternehmen abschreckt. Ein schneller Produktionssprung gilt daher als illusorisch. Experten sprechen frühestens von fünf bis sieben Jahren, sofern ein geordneter Übergang gelingt und umfangreiche Reparaturen beginnen.

Am ehesten könnte Chevron profitieren. Der Konzern ist als einziger US-Ölriese weiterhin im Land aktiv und exportiert rund 150.000 Barrel pro Tag an die US-Golfküste. Andere Konzerne beobachten die Lage bislang nur aus der Distanz. ConocoPhillips hat milliardenschwere Forderungen offen, Exxon hält sich bedeckt.

Historisch mahnen Beobachter zur Vorsicht. Frühere US-Interventionen in ölreiche Länder hätten amerikanischen Unternehmen kaum Vorteile gebracht. Auch für den Ölpreis erwarten Experten kurzfristig keine Effekte – Venezuelas Rohöl fließt derzeit vor allem nach China und Kuba.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





