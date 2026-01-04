UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

MARBELLA - In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung: Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen", kommentierte Cheftrainer Niko Kovac die Personalie knapp zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.

MARBELLA - Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat nach seinem Ausraster gegen Borussia Mönchengladbach eine Geldstrafe seines Vereins Borussia Dortmund akzeptiert. Nach dpa-Informationen verhängte die sportliche Führung des BVB im Trainingslager in Marbella eine Geldstrafe im hohen fünfstelligen Bereich. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

ROUNDUP 3: 'Großschadenslage' nach Anschlag auf Stromnetz in Berlin

BERLIN - Zehntausende Menschen mitten im Winter ohne Strom, Heizung und warmes Essen, verbreitet Dunkelheit und ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften: Der Anschlag auf die Berliner Stromversorgung vom Samstag hat für die Hauptstadt dramatische Folgen, die noch tagelang zu spüren sein werden. Einen Tag nach der Attacke auf wichtige Kabel nahe einem Kraftwerk im Berliner Südwesten steht für Politik und Behörden fest, dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt und Linksextremisten dahinterstehen.

ROUNDUP: Beute in Gelsenkirchen könnte über 100 Millionen Euro liegen

GELSENKIRCHEN - Die Beute beim spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen lag möglicherweise über 100 Millionen Euro. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Demnach hätten einzelne Kunden angezeigt, dass sie jeweils mehr als 500.000 Euro in ihren Schließfächern gehabt hätten. "Bild.de" hatte zuvor darüber berichtet.

ROUNDUP: Technik-Panne legt Griechenlands Flugverkehr lahm

ATHEN - Funkstille im Tower - dieses Horrorszenario erlebten griechische Fluglotsen am Sonntag, als plötzlich keine Kommunikation mehr untereinander und mit den Piloten möglich war. Alle griechischen Flughäfen waren betroffen, sämtliche Flüge Richtung Griechenland wurden umgeleitet. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flugverkehr langsam wieder aufgenommen werden.

ROUNDUP: Bahn-Pünktlichkeit lässt weiter nach - Kaum Besserung 2026

BERLIN - Die Pünktlichkeit der ICE und Intercity der Deutschen Bahn hat im vergangenen Jahr weiter nachgelassen. Nur noch 60,1 Prozent der Fernzüge waren 2025 pünktlich, wie die "Bild am Sonntag" erfahren hat. Im Jahr zuvor waren es 62,5 Prozent. Zum Vergleich: 2015 lag die Quote immerhin noch bei 74,4 Prozent.

RWE-Chef: Gas und Strom werden billiger



ESSEN - Der Chef des Energiekonzerns RWE , Markus Krebber, rechnet mit sinkenden Preisen bei Strom und Gas. Die Großhandelspreise beim Strom seien stabil, sagte Krebber der "Rheinischen Post". "Da der Staat die Netzentgelte bezuschusst, wird es für viele Stromkunden unterm Strich 2026 günstiger werden." Auf mittlere Frist erwarte er dann stabile Preise, denn die Erzeugung werde günstiger, während die Netzentgelte stiegen.

IG Metall will Alstom-Werk an S-Bahn-Auftrag beteiligen

BERLIN/HENNIGSDORF - Die IG Metall will das Brandenburger Werk des Schienenfahrzeugbauers Alstom in Hennigsdorf in die milliardenschwere Ausschreibung für Teile des Berliner S-Bahn-Netzes einbinden. "Die Ausschreibung haben zwar Stadler in Pankow und Mobility in Treptow gewonnen, aber Alstom klagt", sagte der Leiter des IG Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, der "Märkischen Allgemeinen" (Samstag/online). "Unser Ziel ist es, alle drei an einen Tisch zu bringen - gern unter Leitung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)."

Wagnis in China: BASF investiert Milliarden in neues Werk

LUDWIGSHAFEN - BASF wird seinen neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang im ersten Quartal des Jahres offiziell eröffnen - als Industriestandort mit miteinander verbundenen Produktionsanlagen, Logistik und Stoffströmen. Mit rund 8,7 Milliarden Euro ist das Werk das bislang größte Einzelinvestitionsprojekt des Unternehmens. Kritiker warnen, BASF mache sich nach teuren Abschreibungen in Russland wegen des Ukraine-Kriegs erneut abhängig von einer autokratischen Führung. BASF argumentiert, am Zukunftsmarkt China führe kein Weg vorbei. Einige Fragen und Antworten dazu.

Musks KI-Chatbot räumt Fehler bei Bildergenerierung ein

WASHINGTON - Nach Kritik an der jüngsten Möglichkeit, freizügige Bilder unter anderem von Minderjährigen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zu erstellen, hat Elon Musks KI-Chatbot Grok Fehler eingeräumt. Es seien "Schwachstellen in unseren Sicherheitsvorkehrungen festgestellt" worden, hieß es in einem Post auf der Plattform X. Diese sollten nun "mit größter Dringlichkeit" behoben werden. "Die Verbreitung von kinderpornografischem Material ist illegal und verboten", stellte die KI fest. Der KI-Chatbot hatte mit der Generierung anzüglicher Fotos Empörung bei X-Nutzern und massive Kritik ausgelöst.

