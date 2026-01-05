Den weltweit schärfsten 4K-Triple-Laser-Ultrakurzdistanzprojektor mit branchenführender Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Schärfe

LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision kündigt heute die Aetherion-Serie an, darunter den Aetherion Max und den Aetherion Pro. Die Produktreihe repräsentiert die bislang fortschrittlichste Projektionstechnologie der Marke und ist das weltweit schärfste 4K-Triple-Laser-Ultrakurzdistanzprojektionssystem (UST)..

Der erste UST-Projektor mit Dreifach-Laser, der 4K-Auflösung bei Bildschirmgrößen von bis zu 200 Zoll liefert und für immersive Wohnzimmer, Heimkinos und reaktionsschnelle Spiele der nächsten Generation entwickelt wurde

Basierend auf der proprietären PixelLock-Technologie, einer neuen präzisen optischen Engine und einer Reihe von branchenführenden Innovationen bietet Aetherion eine beispiellose Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Schärfe und setzt damit neue Maßstäbe für Projektionen in Kinos, Sportstadien und im Gaming-Bereich.

Mit einer Kombination aus 4K-Klarheit bis zu 200 Zoll, Gaming mit einer Latenz von 1 ms, VRR, ALLM, einem nativen Kontrast von 6.000:1, 3.300 ISO-Lumen (2.600 ISO-Lumen für Aetherion Pro) und der PixelLock-Technologie, die jedes Pixel in großem Maßstab zusammenführt und synchronisiert, setzt Aetherion neue Maßstäbe für die Ultra-Kurzdistanzprojektion. Er ist der erste UST-Projektor der Branche, der bei einer Größe von 200 Zoll die volle 4K-Auflösung beibehält.

„Aetherion ist das Ergebnis all unserer Erfahrungen, die wir bei der Erweiterung der Grenzen von UST gesammelt haben", so Andy Zhao, Gründer und CEO von AWOL Vision. „Er wurde entwickelt, um in jeder Hinsicht zu übertreffen: Geschwindigkeit für Gamer, Größe für Heimkino- und Sportbegeisterte und Schärfe, die jeden 4K-UST-Projektor übertrifft. Ob im Wohnzimmer, im Hobbyraum oder im Garten – mit Aetherion können Sie den Unterschied bis auf den Pixel genau sehen."

Aetherion Max und Aetherion Pro werden während der CES 2026 am Stand von AWOL Vision in der Central Hall, Stand 20410, vorgestellt.

SKALA: 4K konserviert bis zu 200"

Die unglaubliche Fähigkeit von Aetherion, 4K-Genauigkeit in einer beispiellosen Größe beizubehalten, wird durch die proprietäre PixelLock-Technologie ermöglicht. Die Pixelausrichtungstechnologie wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass jedes einzelne Pixel eines 4K-Bildes verschmolzen, synchronisiert und perfekt auf dem Bildschirm positioniert ist, ohne Farbsäume, Fehlausrichtungen oder Unschärfen, selbst bei extremen Bildschirmgrößen von bis zu 200 Zoll. UST-Projektoren sind aufgrund ihres extremen Projektionswinkels und ihres komplexen Strahlengangs besonders anfällig für Pixelverschiebungen und Farbtrennung. PixelLock wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen.