    Solar, Wind & Co. mit Durchbruch in 2025: Jetzt Nordex, JinkoSolar oder RE Royalties Aktie kaufen?

    Das Wissenschaftsmagazin "Science" hat den globalen Boom der erneuerbaren Energien zum „Breakthrough of the Year 2025“ erklärt. Die Branche boomt. Doch Aktien aus dem Sektor tun sich schwer. Nachholbedarf hat ganz klar die Aktie von RE Royalties. …

    Das Wissenschaftsmagazin "Science" hat den globalen Boom der erneuerbaren Energien zum „Breakthrough of the Year 2025“ erklärt. Die Branche boomt. Doch Aktien aus dem Sektor tun sich schwer. Nachholbedarf hat ganz klar die Aktie von RE Royalties. Das Finanzierungsunternehmen überzeugt durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei sensationellen 16 %. Die Aktie muss eigentlich steigen. Sehr volatil war 2025 für JinkoSolar. Auf die Halbierung folgte die Verdoppelung. Was sagen Analysten? Zu den Überfliegern 2025 der Branche gehörte klar Nordex. Geht die Rally weiter?

