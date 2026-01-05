    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grünen-Chefin Brantner

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA betreiben 'Imperialismus in Reinform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Brantner kritisiert US-Imperialismus in Venezuela.
    • Maduro ist Tyrann, aber militärische Drohung falsch.
    • Europa muss Stärke zeigen, um Trump zu begegnen.
    Grünen-Chefin Brantner - USA betreiben 'Imperialismus in Reinform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf Venezuela hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner der US-Regierung um Präsident Donald Trump "Imperialismus in Reinform" vorgeworfen. Zwar sei der festgenommene Staatschef Nicolás Maduro "unbestreitbar ein Tyrann", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". "Doch ein Land militärisch zu bedrohen, ohne jede völkerrechtliche Legitimation, und dabei unverhohlen zu erklären, man habe es auf dessen Ölressourcen abgesehen - das ist Imperialismus in Reinform."

    Nach dem Angriff auf Venezuela hatte Trump bei einer Pressekonferenz erklärt, dass große US-Ölkonzerne Milliarden Dollar investieren sollten, um die nach seinen Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Von den Einnahmen sollen aus seiner Sicht die Wirtschaft des südamerikanischen Landes und auch die USA profitieren.

    Droht "Zeitalter der Großmachtpolitik"?

    Brantner warnte, dass die Welt vor einem "neuen Zeitalter der Großmachtpolitik stehen" könnte, in dem souveräne Länder zu "bloßen Interessengebieten der Mächtigen" würden. Das Verhalten der USA könne daher auch Folgen für andere Nationen haben. "Trumps Worte über Grönland müssen europaweit als Alarmzeichen begriffen werden", sagte sie. Trump hatte seit seinem Amtsantritt immer wieder mit Hinweis auf die nationale Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet und diese auch nach dem Angriff auf Venezuela in einem Interview wiederholt.

    Auch Europa müsse auf Drohungen der US-Regierung reagieren und "endlich Stärke zeigen", forderte die Grünen-Politikerin. "Wer sich klein macht vor Trump, der wird überrollt. Wer stark auftritt, wird respektiert." Das gelte besonders für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der aus ihrer Sicht derzeit versuche, eine Konfrontation wegen Venezuela zu vermeiden. "Die Erfahrung lehrt jedoch: Trump reagiert ausschließlich auf Entschlossenheit."/nkl/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grünen-Chefin Brantner USA betreiben 'Imperialismus in Reinform' Nach dem Angriff auf Venezuela hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner der US-Regierung um Präsident Donald Trump "Imperialismus in Reinform" vorgeworfen. Zwar sei der festgenommene Staatschef Nicolás Maduro "unbestreitbar ein Tyrann", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     