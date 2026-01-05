USA betreiben 'Imperialismus in Reinform'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf Venezuela hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner der US-Regierung um Präsident Donald Trump "Imperialismus in Reinform" vorgeworfen. Zwar sei der festgenommene Staatschef Nicolás Maduro "unbestreitbar ein Tyrann", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". "Doch ein Land militärisch zu bedrohen, ohne jede völkerrechtliche Legitimation, und dabei unverhohlen zu erklären, man habe es auf dessen Ölressourcen abgesehen - das ist Imperialismus in Reinform."

Nach dem Angriff auf Venezuela hatte Trump bei einer Pressekonferenz erklärt, dass große US-Ölkonzerne Milliarden Dollar investieren sollten, um die nach seinen Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Von den Einnahmen sollen aus seiner Sicht die Wirtschaft des südamerikanischen Landes und auch die USA profitieren.