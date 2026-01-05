Wadephul besucht Litauen - Ukraine und Russland im Zentrum

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht an diesem Montag vor dem Hintergrund andauernder Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine Litauen. In Vilnius, der Hauptstadt des baltischen EU- und Nato-Landes, will der CDU-Politiker Regierungschefin Inga Ruginiene und Außenminister Kestutis Budrys treffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin die Unterstützung der vor fast vier Jahren von Russland angegriffenen Ukraine sowie die enge Zusammenarbeit an der Nato-Ostflanke und im Kampf gegen hybride Bedrohungen. Gemeinsam mit seinem litauischen Kollegen will Wadephul auch das Museum für Okkupationen und Freiheitskampf in Vilnius besuchen. Es ist Wadephuls erste Auslandsreise im neuen Jahr.