    Air-France-Flugzeug landet wegen Schmorgeruchs ungeplant in München

    Air-France-Flugzeug landet wegen Schmorgeruchs ungeplant in München
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Auftreten von Schmorgeruch in einer Air-France-Maschine auf dem Weg nach Paris ist der Flieger in München sicher gelandet.

    Verletzt worden sei niemand, sagte ein Flughafensprecher. Das Flugzeug habe nach der Landung am Sonntagabend um 20.19 Uhr selbstständig zu seiner Parkposition rollen können. "Es war alles andere als dramatisch."

    Die Passagiere kamen am Sonntagabend mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Wie viele Reisende betroffen waren, war zunächst unklar - der Sprecher sagte mit Blick auf den Flugzeugtyp, es seien sicher mehr als 200 gewesen.

    Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen. Was den Brandgeruch verursacht haben könnte, war zunächst unklar.

    "Die Maschine ist immer noch da", sagte der Sprecher am Morgen. Die Airline werde sich nun darum kümmern./aro/DP/zb

    AIR France - KLM

    -2,53 %
    +7,72 %
    +11,25 %
    +6,40 %
    +59,26 %
    -7,85 %
    -51,21 %
    -66,95 %
    -87,71 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 12,26 auf Lang & Schwarz (04. Januar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +8,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIR France - KLM Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -8,18 %/+16,86 % bedeutet.




