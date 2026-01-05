Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 56,38€ EUR. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,09 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|55,00€
|+23,99 %
|-
|Barclays Capital
|61,00€
|+37,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00€
|+3,70 %
|-
|JPMORGAN
|61,00€
|+37,51 %
|03.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00€
|+17,22 %
|16.12.2025
|RBC
|55,00€
|+23,99 %
|17.12.2025
|BARCLAYS
|61,00€
|+37,51 %
|18.12.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+35,26 %
|18.12.2025
