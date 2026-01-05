Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 178,40€ EUR. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,34 %.