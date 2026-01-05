Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 178,40€ EUR. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,34 %.
Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|175,00€
|+10,20 %
|-
|Warburg Research
|173,00€
|+8,94 %
|-
|Sphene Capital
|186,00€
|+17,13 %
|-
|BERENBERG
|185,00€
|+16,50 %
|10.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|173,00€
|+8,94 %
|18.12.2025
