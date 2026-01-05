Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 133,50€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,14 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|139,00€
|+13,63 %
|-
|CITIGROUP
|116,00€
|-5,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00€
|+10,36 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|139,00€
|+13,63 %
|01.12.2025
|BARCLAYS
|85,00€
|-30,51 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+30,80 %
|03.12.2025
|JEFFERIES
|134,00€
|+9,54 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+30,80 %
|19.12.2025
