Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 256,40€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,46 %.