Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 256,40€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,46 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|255,00€
|+5,88 %
|-
|BARCLAYS
|195,00€
|-19,04 %
|03.12.2025
|JEFFERIES
|277,00€
|+15,01 %
|18.12.2025
|UBS
|255,00€
|+5,88 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+24,56 %
|19.12.2025
+0,27 %
+1,92 %
+4,68 %
+0,71 %
+29,03 %
+79,33 %
+105,04 %
+209,08 %
+205,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte