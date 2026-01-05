Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 17,20€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,48 %.
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|-24,17 %
|-
|UBS
|19,00€
|-9,95 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|17,00€
|-19,43 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|17,00€
|-19,43 %
|09.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|17,00€
|-19,43 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|21.12.2025
-0,09 %
+0,86 %
+1,01 %
+14,08 %
+29,09 %
+27,72 %
+6,84 %
-9,54 %
+416,40 %
