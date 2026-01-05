GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 17,20€ EUR. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,48 %.