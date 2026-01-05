Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 10,64€ EUR. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,93 %.
Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|12,00€
|+33,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+21,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|+33,05 %
|-
|JPMORGAN
|13,00€
|+44,14 %
|01.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-22,39 %
|10.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-22,39 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|8,00€
|-11,30 %
|10.12.2025
|UBS
|9,00€
|-0,21 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|+33,05 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|+44,14 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|+44,14 %
|10.12.2025
