Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 516,25€ EUR. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,74 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|495,00€
|+34,95 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|08.12.2025
|JEFFERIES
|535,00€
|+45,86 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|535,00€
|+45,86 %
|11.12.2025
|UBS
|500,00€
|+36,31 %
|11.12.2025
+0,05 %
+1,38 %
+5,41 %
-8,31 %
-8,81 %
+22,44 %
+72,67 %
+151,61 %
