AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,20€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.