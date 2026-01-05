AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,20€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|14,00€
|+14,22 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|-10,26 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|-10,26 %
|10.12.2025
|UBS
|11,00€
|-10,26 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|+14,22 %
|30.11.2025
-2,53 %
+7,72 %
+11,25 %
+6,40 %
+59,26 %
-7,85 %
-51,21 %
-66,95 %
-87,71 %
