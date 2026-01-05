Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 356,00€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +704,34 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|400,00€
|+803,75 %
|-
|UBS
|295,00€
|+566,52 %
|03.12.2025
|BERENBERG
|400,00€
|+803,75 %
|04.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|352,00€
|+695,30 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+690,78 %
|08.12.2025
|UBS
|295,00€
|+566,52 %
|11.12.2025
|UBS
|295,00€
|+566,52 %
|12.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+690,78 %
|16.12.2025
|UBS
|315,00€
|+611,70 %
|28.11.2025
|JEFFERIES
|270,00€
|+510,03 %
|30.11.2025
+0,86 %
-1,31 %
+8,28 %
-13,49 %
-47,60 %
-30,67 %
+52,94 %
+68,60 %
+2.590,45 %
