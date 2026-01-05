Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 356,00€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +704,34 %.