SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 22,50€ EUR. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,44 %.
Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|21,00€
|+42,28 %
|-
|Berenberg Bank
|22,00€
|+49,05 %
|-
|UBS
|24,00€
|+62,60 %
|-
|UBS
|25,00€
|+69,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|+28,73 %
|-
|RBC
|21,00€
|+42,28 %
|03.12.2025
|RBC
|21,00€
|+42,28 %
|04.12.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+62,60 %
|04.12.2025
|BARCLAYS
|28,00€
|+89,70 %
|04.12.2025
|UBS
|24,00€
|+62,60 %
|04.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.12.2025
|BARCLAYS
|15,00€
|+1,63 %
|05.12.2025
|RBC
|21,00€
|+42,28 %
|11.12.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+62,60 %
|11.12.2025
|BERENBERG
|22,00€
|+49,05 %
|11.12.2025
|UBS
|24,00€
|+62,60 %
|11.12.2025
|UBS
|25,00€
|+69,38 %
|12.12.2025
+0,95 %
-0,40 %
-15,84 %
-31,59 %
-38,66 %
-45,75 %
