SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 22,50€ EUR. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,44 %.