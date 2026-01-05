Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 373,33€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.