Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 373,33€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.
Analysten und Kursziele für die Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|JEFFERIES
|337,00€
|+inf %
|01.12.2025
|RBC
|410,00€
|+inf %
|01.12.2025
|JPMORGAN
|365,00€
|+inf %
|02.12.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|365,00€
|+inf %
|04.12.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|365,00€
|+inf %
|08.12.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|09.12.2025
|RBC
|410,00€
|+inf %
|09.12.2025
|UBS
|367,00€
|+inf %
|12.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
