TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 77,67€ EUR. Die TKMS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,03 %.
Analysten und Kursziele für die TKMS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|82,00€
|+18,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00€
|+15,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00€
|+18,28 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00€
|+6,74 %
|02.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00€
|+6,74 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00€
|+6,74 %
|08.12.2025
