Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 51,64€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,05 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-10,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|-8,21 %
|-
|JEFFERIES
|40,00€
|-28,01 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|57,00€
|+2,59 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|09.12.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|-28,01 %
|09.12.2025
|RBC
|40,00€
|-28,01 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+6,19 %
|09.12.2025
|UBS
|44,00€
|-20,81 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|55,00€
|-1,01 %
|10.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|51,00€
|-8,21 %
|12.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+6,19 %
|14.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+6,19 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+6,19 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+6,19 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
-0,99 %
+0,53 %
+8,87 %
+10,16 %
+1,80 %
+16,44 %
+11,71 %
+44,83 %
+438,33 %
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte