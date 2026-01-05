Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 51,64€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,05 %.