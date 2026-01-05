DAX-FLASH
Dax steigt Richtung Rekordhoch - Keine Venezuela-Verunsicherung
- Dax nähert sich Rekordhoch von 24.771 Punkten.
- Ölpreise sinken, Trump plant Förderung in Venezuela.
- Konjunkturdaten und Kapitalrotation in Europa erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Montag weiter seinem Rekordhoch von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.648 Punkte und damit 0,4 Prozent im Plus. Damit würde sich der zuletzt gute Lauf fortsetzen; die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Verunsicherung.
So gaben die Ölpreise am Montagmorgen sogar leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.
Zudem verweist Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades auf eine moderate Bewertung des Dax im Vergleich zu den oft heiß gelaufenen US-Indizes als wichtige Triebfeder. "Es mehren sich die Anzeichen für eine signifikante Kapitalrotation: Investoren könnten Gelder aus den USA abziehen und in die preiswerteren europäischen Blue Chips umschichten."
In der neuen Woche stehen aber erst einmal eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Dicht gepackt ist das Programm unter anderem am Dienstag. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind./mis/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Freut mich wirklich, dass du das so siehst. Genau darum geht’s mir auch: Setup, Einstieg, TP/SL, Teilverkäufe, ggf. Nachkauf – fertig. Das ist der Teil, von dem alle etwas lernen oder zumindest sauber vergleichen können.
Ob jemand mit 50 €, 5.000 € oder 5 Mio. unterwegs ist, ändert ja nichts an der Qualität eines Trades.
Diese ganzen Diskussionen über Einsätze, Gewinne, Verluste oder wer angeblich wen kennt, der täglich einen AMG „verhebelt“, bringen am Ende niemanden weiter – außer vielleicht dem eigenen Ego 😅
Wer hat, der kann. Und wer will, soll. Aber das muss man nicht jedes Mal mit ins Schaufenster stellen.
Wenn mehr Leute ihre Trades so nüchtern und strukturiert zeigen würden, wäre hier deutlich weniger Neid, weniger Drama und mehr echter Mehrwert.
In dem Sinne: Ich bleib dabei – Fokus auf den Trade, nicht auf den Kontostand 😉📊
GuMo und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr auch von mir. 😊🍀
Hinweis BASFBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20251229093858-2838ba2d98eeff4de1c5265267486cb789503c0c.png