Bitcoin legt weiter zu und steuert auf fünften Handelstag im Plus zu

Ich hoffe alle hatten ein fantastisches Weihnachtsfest und schöne Feiertage.

Es ist angenehm wie sich eine reale Diskussion hier wieder aufbaut.





Die Einstiegskurse zu den vergangenen Jahren vernachlässigen nur die Umsätze an Bitcoins.





Anbei die Charts:

Im Blick auf 2018, da wurden 50 Mrd Bitcoins im Top pro Monat gehandelt, im Durchschnitt Pi mal Daumen 25 Mrd..

Zwischen 2018 bis 2020 wurde prozentual zu den Anfängen so gut wie keine Umsätze gehandelt,

ab Mitte 2020 stiegen die Umsätze von 100K auf bis zu 3 Millionen und ebbten dann auf unter 100K Mitte 2023 ab.

Aktuell werden diese Einkäufe aus den Jahren 2020 bis 2024 in den Markt geworfen, Trader mit langfristigen Depots, diese setzen

Gewinnprognosen an, ziehen ihren Gewinn ab und lassen Spielgeld weiterlaufen, wie es jeder Trader der bei gesundem Menschenverstand ist machen würde.

Daraus Bilden sich die im Chart gebildeten Unterstützungen und Wiederstände.

Die Bitcoin um 2018 gekauft haben, wenn diese Coins nicht verloren auf irgendwelchen Festplatten in Mülldeponien ruhen, haben bei nicht vollständiger Grenz Debilität, schon längst ihren Einsatz heraus gezogen und lassen den Rest laufen oder holen sich monatlich ihre Sofortrente ab in dem sie Bruchstücke von Bitcoin veräußern.





Das ist ein praktikables Geschäftsmodel und ich gönne es den Einsteigern bei 2018, Einsteigern bei >Mitte 2020, werden ein mentales Problem bekommen.





Aber was meint ihr wenn ein Einsteiger von 2018 gierig werden sollte und schmeißt mal eben seine Bitcoins in den Markt.

Im Moment werden ca. 10% der Bitcoin pro Monat gehandelt.

Momentan sieht es im Chart so aus, das immer mehr in einer Range von bis zu 2 Million Bitcoin pro Monat verkauft werden.





Woher soll das Auffangvolumen herkommen um steigende Kurse zu generieren?





Denkt mal darüber nach.





