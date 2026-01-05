    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsItau Unibanco Holding AktievorwärtsNachrichten zu Itau Unibanco Holding

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 02 / 2026

    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 02 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Januar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 02 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 05.01.
    Two Harbors Investment
    +13,88 % 05.01.
    GE Vernova
    - 05.01.
    Thor Industries
    +1,90 % 05.01.
    Owens Corning
    +1,46 % 05.01.
    Werner Enterprises
    +1,55 % 05.01.
    Globe Life
    +0,96 % 05.01.
    Millrose Properties Registered (A)
    - 05.01.
    Sylvamo Corporation
    +2,29 % 05.01.
    Riverview Bancorp
    +4,45 % 05.01.
    Escalade
    +4,35 % 05.01.
    OGE Energy
    +4,45 % 05.01.
    Hingham Institution for Savings
    +1,12 % 05.01.
    Brixmor Property Group
    +4,39 % 05.01.
    Preformed Line Products
    +0,64 % 05.01.
    NorthEast Community Bancorp
    +3,05 % 05.01.
    LifeMD 8.875 % Cum Conv Rep Perp Pfd (A)
    - 05.01.
    Cadiz Depositary Shs (A)
    - 05.01.
    JPMorgan Chase
    +2,25 % 06.01.
    Dollar General Corporation
    +1,61 % 06.01.
    Agilent Technologies
    +0,68 % 06.01.
    Euronav
    +24,50 % 06.01.
    Match Group
    +0,58 % 06.01.
    Preferred Bank
    +3,63 % 06.01.
    New York Times (A)
    +1,04 % 06.01.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 06.01.
    First Bancorp Maine
    +5,67 % 06.01.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 06.01.
    Acme United
    +1,52 % 06.01.
    Erie Indemnity (A)
    +1,24 % 06.01.
    Edison
    +4,19 % 07.01.
    AECOM
    +0,95 % 07.01.
    Brandywine Realty Trust Registered of Benef Interest
    +12,05 % 07.01.
    Helios Technologies
    +0,79 % 07.01.
    Gentex
    +1,54 % 07.01.
    Campbell Soup
    +3,40 % 08.01.
    QinetiQ Group
    +2,35 % 08.01.
    Endesa
    +4,10 % 08.01.
    Ecora Resources
    +4,12 % 08.01.
    Greencore Group
    - 08.01.
    Sage Group
    +1,76 % 08.01.
    Millicom International Cellular
    - 08.01.
    Hargreave Hale AIM VCT
    +9,37 % 08.01.
    Experian
    +1,48 % 08.01.
    Kadant
    +0,39 % 08.01.
    Wabash National
    +1,58 % 08.01.
    Ashtead Group
    +1,42 % 08.01.
    Johnson Outdoors (A)
    +3,36 % 08.01.
    Jet2
    +1,03 % 08.01.
    Ennis
    +4,71 % 08.01.
    Proven Growth and Income VCT
    +5,94 % 08.01.
    Cohort
    +2,61 % 08.01.
    Bisichi
    +7,27 % 08.01.
    Proven VCT
    +5,73 % 08.01.
    Waterstone Financial
    +4,69 % 08.01.
    Mitie Group
    +3,24 % 08.01.
    Millicom International Cellular
    - 08.01.
    Smiths News
    +7,92 % 08.01.
    Workspace Group R.E.I.T.
    +5,15 % 08.01.
    Schroder European Real Estate Investment Trust
    +7,53 % 08.01.
    Dotdigital Group
    +1,00 % 08.01.
    E.I. Du Pont De Nemours & USD 3.50 Cum Pref
    - 08.01.
    EIDP USD 4.50 Cum Pfd
    - 08.01.
    XPS Pensions Group
    +4,38 % 08.01.
    Oracle
    +1,42 % 09.01.
    General Mills
    +3,47 % 09.01.
    Marvell Technology
    +0,47 % 09.01.
    Mastercard Registered (A)
    +0,57 % 09.01.
    Darden Restaurants
    +3,36 % 09.01.
    Intuit
    +0,60 % 09.01.
    GE Healthcare Technologies
    +0,15 % 09.01.
    American Eagle Outfitters
    +2,76 % 09.01.
    Toll Brothers
    +0,74 % 09.01.
    Advance Auto Parts
    +1,94 % 09.01.
    Kite Realty Group Trust
    +4,46 % 09.01.
    BankUnited
    +3,60 % 09.01.
    Brady (A)
    +1,56 % 09.01.
    Fabege
    +2,58 % 09.01.
    DigitalBridge Group 7.15 % Cum Red Perp Pfd (I)
    - 09.01.

    Die Dividendenrenditen in der KW 02 / 2026 reichen von +0,15 % bei GE Healthcare Technologies bis +24,50 % bei der Euronav Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 02 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 02 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Januar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Januar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Autor
    Markt Bote
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
