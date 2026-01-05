Micron auf Rekordkurs

Besonders gefragt sind sogenannte HBM-Chips (High Bandwidth Memory), die für leistungsstarke KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Micron hat eigenen Angaben zufolge seine Produktionskapazitäten für diese Chips bereits vollständig für das Jahr 2026 verkauft – ein Zeichen für die sehr hohe Nachfrage.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch eine neue Einschätzung der Privatbank Bernstein. Die Analysten erhöhten ihr Kursziel von 270 auf 330 US-Dollar, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Ihrer Einschätzung nach bleibt der starke Preisanstieg bei Speicherchips der wichtigste Wachstumstreiber für die gesamte Branche. Zudem erwarten sie, dass sich das Tempo der Preissteigerungen Anfang 2026 sogar noch beschleunigt.

Aus Sicht von Marktbeobachtern eröffnet der jüngste Kursausbruch weitere Chancen. Kurzfristig wird ein mögliches nächstes Kursziel im Bereich von rund 350,00 US-Dollar gesehen. Einige Analysten sind sogar noch optimistischer und halten in den kommenden Monaten Kurse von über 450,00 US-Dollar für denkbar.

Trotz der starken Entwicklung sind auch zwischenzeitliche Rücksetzer nicht ausgeschlossen. Unterstützungszonen liegen bei etwa 278,00 und 263,00 US-Dollar, wo die Aktie zuletzt stabil geblieben ist. Erst bei einem deutlicheren Rückgang darunter könnte es zu einer größeren Korrektur kommen.

Unterm Strich zeigt Micron eindrucksvoll, wie stark Unternehmen profitieren können, die eine Schlüsselrolle im KI- und Technologiewandel spielen.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 315,42 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 285,00 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 450,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6Q4V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,18 - 3,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 279,1454 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 279,1454 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 315,42 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 450,00 US-Dollar Hebel: 8,46 Kurschance: + 350 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5CZ0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,21 - 3,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 351,781 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 351,781 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 315,42 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,32 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

