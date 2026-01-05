Chevron profitiert von geopolitischen Entwicklungen

Marktbeobachter werten diese Bewegungen als frühe Reaktion von Investoren, die auf mögliche Vorteile für US-Unternehmen aus der Ölbranche spekulieren. Chevron könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen, sollte sich der Zugang zu venezolanischen Energieressourcen künftig erleichtern.

An den Börsen rückte dabei besonders der US-Ölkonzern Chevron in den Mittelpunkt. Das Unternehmen ist derzeit der einzige große US-Ölproduzent, der noch in Venezuela aktiv ist. Bereits am Freitag zuvor hatte die Chevron-Aktie deutlich zugelegt – und das ohne konkrete Unternehmensnachrichten. Auch bei anderen Firmen aus dem Energie- und Ölservicebereich, darunter der Ausrüster Schlumberger, waren auffällige Kursgewinne zu beobachten.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich die Chevron-Aktie ebenfalls in einer interessanten Phase. Der Kurs steht kurz davor, einen seit September bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend zu verlassen. Gelingt ein Anstieg über die Marke von rund 157,00 US-Dollar, könnte dies den Weg in Richtung eines längerfristigen Widerstands bei etwa 162,00 US-Dollar ebnen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber hinaus würde weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von knapp 169,00 US-Dollar eröffnen.

Auf der Unterseite sind jedoch auch Rücksetzer möglich. Unterstützungen liegen im Bereich um 152,00 US-Dollar, wo wichtige gleitende Durchschnittslinien verlaufen. Erst bei einem deutlichen Rückfall darunter könnte die Aktie erneut die Tiefstände von Mitte Dezember bei rund 146,00 US-Dollar testen.

Insgesamt zeigt sich: Geopolitische Entwicklungen beeinflussen nicht nur die politische Weltordnung, sondern auch die Erwartungen der Anleger – insbesondere in sensiblen Branchen wie dem Energiesektor.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über 157,00 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 151,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 162,00/169,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9S8L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,93 - 0,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 145,3047 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 145,3047 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 155,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 169,00 US-Dollar Hebel: 14,18 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ50CF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 171,0781 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 171,0781 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 155,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

