Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 75,47 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +3,58 % bei 75,47 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,57 %
|1 Monat
|+31,97 %
|3 Monate
|+57,07 %
|1 Jahr
|+154,85 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 29,61289USD. Heute steht er bei 75,47USD. Das Investment wäre auf 12.742,6USD gewachsen – eine Steigerung von +154,85 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, jedoch überwiegend optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 10%. Anleger diskutieren über physische Investitionen und sehen Potenzial für weitere Kursgewinne, während technische Analysen auf eine mögliche neue Phase hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.