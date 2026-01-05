Nordex erhält Aufträge über 508 Megawatt aus Kanada.

An der Börse kamen die aktuellen Aufräge gut an. Die Papiere legten im vorbörslichen Handel zu./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 30,48 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -27,15 %/+2,65 % bedeutet.