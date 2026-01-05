    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Nichts gelernt?

    1189 Aufrufe 1189 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF droht mit Wette auf China der nächste milliardenschwere Fehler

    Milliardenabschreibungen in Russland, schwaches Europa, nervöse Anleger – und nun die größte Investition der Konzerngeschichte in China. BASF setzt alles auf eine Karte. Doch ist das eine gute Idee?

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF investiert 10 Mrd. Euro in Zhanjiang, China.
    • Strategische Lücke: China soll 80% Wachstum liefern.
    • Hohe Risiken durch geopolitische Spannungen bestehen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Nichts gelernt? - BASF droht mit Wette auf China der nächste milliardenschwere Fehler
    Foto: BASF SE

    Der Aktienkurs von BASF ist weit von seinen Höchstständen entfernt. Immer wieder hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Chemieriese auf Veränderungen in der Politik, den Lieferketten oder bei den Verbrauchern gar nicht oder zu spät und zu verhalten reagiert hat. Mit einem neuen Großprojekt in China will das Unternehmen jetzt wieder auf die Gewinnerstraße zurückfinden.

    Im ersten Quartal eröffnet BASF seinen neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang – ein Industriekomplex von gigantischem Ausmaß. Mit Investitionen von bis zu 10 Milliarden Euro ist es das größte Einzelprojekt der Firmengeschichte und nach Ludwigshafen und Antwerpen der drittgrößte Verbundstandort weltweit. Kaum ein anderes Projekt bündelt Chancen und Risiken so stark wie dieses.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.875,54€
    Basispreis
    2,75
    Ask
    × 9,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.268,11€
    Basispreis
    26,29
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die strategische Begründung lautet, dass China für rund 50 Prozent des globalen Chemiemarkts steht und laut BASF bis 2035 etwa 80 Prozent des weltweiten Branchenwachstums liefern soll. Gleichzeitig ist der Konzern dort bislang unterrepräsentiert: Nur rund 13 Prozent des Konzernumsatzes werden in China erzielt. Für BASF ist Zhanjiang der Versuch, eine strukturelle Lücke zu schließen. Produziert wird für den lokalen Markt – von Petrochemikalien über Kunststoffe bis hin zu Vorprodukten für Bau-, Auto- und Verpackungsindustrie.

    Konzernchef Markus Kamieth betont, dass BASF ohne massive Präsenz im wichtigsten Chemiemarkt der Welt langfristig der Bedeutungsverlust drohe. Gleichzeitig bestehen in China allerdings bereits jetzt, ohne das neue BASF-Werk, Überkapazitäten. Es stellt sich die Frage, ob es da eine gute Idee ist, einfach noch mehr Kapazitäten auf den Markt zu werfen. Und kann sich eine so hohe Investition wirklich lohnen, wenn absehbar ist, dass die Preise aufgrund des Überangebots eher weiter fallen werden? 

    BASF

    +0,47 %
    +3,06 %
    +4,23 %
    +1,20 %
    +7,27 %
    -11,91 %
    -30,80 %
    -34,49 %
    +8.381,13 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    Kamieth setzt darauf, dass mittelfristig ineffiziente, emissionsintensive Anlagen vom Markt verschwinden werden und sieht hier die Chance für BASF. Das Werk in Zhanjiang soll vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben werden und den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu konventionellen Anlagen um bis zu 50 Prozent senken.

    Allerdings hat sich BASF in der Vergangenheit mit einer starken Konzentration auf billige Produktionsländer nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Abschreibungen auf das Russland-Geschäft infolge des Ukraine-Kriegs haben Milliarden gekostet und das Vertrauen vieler Anleger erschüttert. Kritiker warnen nun vor einer neuen Abhängigkeit von einer autokratisch geführten Großmacht – zumal geopolitische Risiken rund um Taiwan, mögliche Sanktionen und Handelskonflikte immer stärkeren Einfluss auf die Geschäfte haben.

    Timing und Börsenperspektive bleiben heikel. BASF steckt operativ in einer der schwierigsten Phasen seit Jahrzehnten: schwache Nachfrage, Preisdruck, hohe Energiekosten in Europa und Sparprogramme inklusive Stellenabbau. Die Aktie hat sich seit acht Monaten nicht von der Stelle bewegt und auch mit Blick auf die vergangenen 12 Monate nur etwa 5,7 Prozent zugelegt. Von ihren Höchstständen bei etwa 97 Euro vor acht Jahren ist sie meilenweit entfernt.

    Durch die Riesen-Investition in China wird der Kurs künftig noch stärker an der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas hängen. Ob das wirklich eine so gute Idee ist wie die Konzernspitze das denkt, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Das Risiko ist sehr hoch. Angesichts der aktuellen geopolitischen Verwicklungen könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis BASF auch diese weitreichende Entscheidung auf die Füße fällt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nichts gelernt? BASF droht mit Wette auf China der nächste milliardenschwere Fehler Milliardenabschreibungen in Russland, schwaches Europa, nervöse Anleger – und nun die größte Investition der Konzerngeschichte in China. BASF setzt alles auf einen Zukunftsmarkt. Doch ist das strategische Weitsicht oder geopolitischer Leichtsinn?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     