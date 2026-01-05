BASF droht mit Wette auf China der nächste milliardenschwere Fehler

Im ersten Quartal eröffnet BASF seinen neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang – ein Industriekomplex von gigantischem Ausmaß. Mit Investitionen von bis zu 10 Milliarden Euro ist es das größte Einzelprojekt der Firmengeschichte und nach Ludwigshafen und Antwerpen der drittgrößte Verbundstandort weltweit. Kaum ein anderes Projekt bündelt Chancen und Risiken so stark wie dieses.

Der Aktienkurs von BASF ist weit von seinen Höchstständen entfernt. Immer wieder hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Chemieriese auf Veränderungen in der Politik, den Lieferketten oder bei den Verbrauchern gar nicht oder zu spät und zu verhalten reagiert hat. Mit einem neuen Großprojekt in China will das Unternehmen jetzt wieder auf die Gewinnerstraße zurückfinden.

Die strategische Begründung lautet, dass China für rund 50 Prozent des globalen Chemiemarkts steht und laut BASF bis 2035 etwa 80 Prozent des weltweiten Branchenwachstums liefern soll. Gleichzeitig ist der Konzern dort bislang unterrepräsentiert: Nur rund 13 Prozent des Konzernumsatzes werden in China erzielt. Für BASF ist Zhanjiang der Versuch, eine strukturelle Lücke zu schließen. Produziert wird für den lokalen Markt – von Petrochemikalien über Kunststoffe bis hin zu Vorprodukten für Bau-, Auto- und Verpackungsindustrie.

Konzernchef Markus Kamieth betont, dass BASF ohne massive Präsenz im wichtigsten Chemiemarkt der Welt langfristig der Bedeutungsverlust drohe. Gleichzeitig bestehen in China allerdings bereits jetzt, ohne das neue BASF-Werk, Überkapazitäten. Es stellt sich die Frage, ob es da eine gute Idee ist, einfach noch mehr Kapazitäten auf den Markt zu werfen. Und kann sich eine so hohe Investition wirklich lohnen, wenn absehbar ist, dass die Preise aufgrund des Überangebots eher weiter fallen werden?

Kamieth setzt darauf, dass mittelfristig ineffiziente, emissionsintensive Anlagen vom Markt verschwinden werden und sieht hier die Chance für BASF. Das Werk in Zhanjiang soll vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben werden und den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu konventionellen Anlagen um bis zu 50 Prozent senken.

Allerdings hat sich BASF in der Vergangenheit mit einer starken Konzentration auf billige Produktionsländer nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Abschreibungen auf das Russland-Geschäft infolge des Ukraine-Kriegs haben Milliarden gekostet und das Vertrauen vieler Anleger erschüttert. Kritiker warnen nun vor einer neuen Abhängigkeit von einer autokratisch geführten Großmacht – zumal geopolitische Risiken rund um Taiwan, mögliche Sanktionen und Handelskonflikte immer stärkeren Einfluss auf die Geschäfte haben.

Timing und Börsenperspektive bleiben heikel. BASF steckt operativ in einer der schwierigsten Phasen seit Jahrzehnten: schwache Nachfrage, Preisdruck, hohe Energiekosten in Europa und Sparprogramme inklusive Stellenabbau. Die Aktie hat sich seit acht Monaten nicht von der Stelle bewegt und auch mit Blick auf die vergangenen 12 Monate nur etwa 5,7 Prozent zugelegt. Von ihren Höchstständen bei etwa 97 Euro vor acht Jahren ist sie meilenweit entfernt.

Durch die Riesen-Investition in China wird der Kurs künftig noch stärker an der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas hängen. Ob das wirklich eine so gute Idee ist wie die Konzernspitze das denkt, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Das Risiko ist sehr hoch. Angesichts der aktuellen geopolitischen Verwicklungen könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis BASF auch diese weitreichende Entscheidung auf die Füße fällt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion