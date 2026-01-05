    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe FUTR Corporation AktievorwärtsNachrichten zu The FUTR Corporation
    FUTR geht Partnerschaft mit Realbotix ein, um KI-Agenten in die physische Welt zu bringen

    Im Rahmen der Pilotpartnerschaft wird die KI-Agentenplattform von FUTR mit Realbotix-Robotern integriert, um sichere Interaktionen in der realen Welt jenseits des Bildschirms zu ermöglichen.

     

    Toronto, Ontario, 5. Januar 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) („FUTR“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich der realitätsnahen KI und der Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbraucher dabei unterstützt, aus ihren Daten finanziellen Wert zu schöpfen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 2. Januar 2026 eine strategische Partnerschaft mit Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF), einem führenden Anbieter von KI-gesteuerten humanoiden Robotern, eingegangen ist, um die KI-Agenten von FUTR in eine physische, interaktive Form zu bringen.

     

    Im Rahmen der Pilotpartnerschaft wird die KI-Agentenplattform von FUTR mit der Robotertechnologie von Realbotix integriert, um eine menschenähnliche Schnittstelle zu schaffen, über die Benutzer mit ihrem persönlichen KI-Agenten in einer physischen Umgebung interagieren können. Die KI-Agenten von FUTR sollen Verbrauchern dabei helfen, ihre persönlichen Daten sicher zu verwalten sowie Finanz- und Lifestyle-Aufgaben zu automatisieren. Über die datenschutzfreundliche, Token-fähige Plattform von FUTR können sie zudem mit verifizierten Informationen Werte schaffen. Die Robotertechnologie von Realbotix bietet eine physische Schnittstelle, die natürlichere Interaktionen per Stimme, Mimik und Bewegung unterstützen soll.

     

    Wie dies funktioniert:

     

    -          Verbindung: Verknüpfen Sie einen KI-Agenten von FUTR über die FUTR-App, um Daten, Zahlungen und persönliche Aufgaben zu verwalten.

    -          Aktivierung: Erwecken Sie den KI-Agenten über die intelligente, menschenähnliche Roboterschnittstelle von Realbotix zum Leben.

    -          Interaktion: Interagieren Sie über eine physische, interaktive Schnittstelle per Sprache und Bewegung.

    -          Ertrag: Greifen Sie auf die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR zu, um Werte in Form von Fiat- und FUTR-Tokens zu verdienen und auszugeben.

