    BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -3,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -3,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,34 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,52 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,53 % verloren.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,95 %
    1 Monat -3,36 %
    3 Monate -10,52 %
    1 Jahr -0,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, die durch Kampfpreise und reduzierte Gewinnmargen belastet ist. Anleger zeigen sich besorgt über die Innovationskraft im Vergleich zu Wettbewerbern, während einige eine leichte Erholung des Kurses erwarten. Zudem wird die mögliche Expansion in die Robotik thematisiert, jedoch bleibt die fundamentale Bewertung der Aktie gemischt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,99 Mrd. € wert.

    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -3,42 %
    +0,95 %
    -3,36 %
    -10,52 %
    -0,34 %
    +26,70 %
    +31,13 %
    +553,35 %
    +1.194,98 %
