    Rheinmetall Aktie legt zu - 05.01.2026

    Am 05.01.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.648,50, mit einem Plus von +2,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -16,96 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +7,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Anstieg von +4,93 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,51 %
    1 Monat +6,60 %
    3 Monate -16,96 %
    1 Jahr +165,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursprognose von Rheinmetall vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen. Nutzer sehen US‑Neuausrichtung und Großaufträge als Kurstreiber, erwarten Anstiege bis bzw. über das ATH (~2000€; in Extremen 5000€), verweisen auf Marktkapitalisierung (~75 Mrd.€) und Vergleiche zu Wettbewerbern. Diskutiert werden technische Trendfortsetzung, viele 1‑Stück‑Trades auf Gettex und Risiken wie Kapitalverzehr.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,80 Mrd. € wert.

    Probleme bei Masan High-Tech Materials, geringe Gehalte bei Xiamen Tungsten: Wie Almonty zur strategischen Lebensversicherung von Boeing, Rheinmetall und Co. wird


    In der Welt der kritischen Metalle spielt sich derzeit ein Lehrstück über Marktmacht und geopolitische Abhängigkeit ab. Wolfram, das aufgrund seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit für die Rüstungsindustrie, den Werkzeugbau und die …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,93 %
    +7,51 %
    +6,60 %
    -16,96 %
    +165,97 %
    +726,82 %
    +1.763,64 %
    +2.595,46 %
    +71.048,04 %
