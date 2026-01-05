Xiaomi - Aktie verliert deutlich - 05.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,71 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,70 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -27,03 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +1,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -1,47 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,72 % 1 Monat -7,93 % 3 Monate -27,03 % 1 Jahr -5,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwankende Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, die in den letzten Tagen gefallen ist. Nutzer fragen sich nach den Gründen für den Rückgang und ob der Kurs die 3,90 € erreichen wird. Zudem wird das Wachstum im Automobilsektor thematisiert, da Xiaomi plant, die Fahrzeugproduktion auf 550.000 Einheiten im Jahr 2026 zu steigern. Die positiven fundamentalen Daten des Unternehmens lassen einige Nutzer optimistisch auf eine zukünftige Kursanpassung hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,07 Mrd. € wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.