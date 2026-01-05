    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHalliburton AktievorwärtsNachrichten zu Halliburton

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Halliburton Aktie hebt ab - 05.01.2026

    Am 05.01.2026 ist die Halliburton Aktie, bisher, um +11,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.

    Besonders beachtet! - Halliburton Aktie hebt ab - 05.01.2026

    Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

    Halliburton Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Halliburton Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +11,21 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Halliburton Aktie. Nach einem Plus von +5,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,09, mit einem Plus von +11,21 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Halliburton Co!
    Long
    27,33€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,79€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 9,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Halliburton Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +36,00 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um +18,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Halliburton auf +16,42 %.

    Halliburton Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,97 %
    1 Monat +17,71 %
    3 Monate +36,00 %
    1 Jahr +5,17 %

    Informationen zur Halliburton Aktie

    Es gibt 842 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,65 Mrd. € wert.

    Silber, SELLAS Life Sciences Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Halliburton Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Halliburton

    +10,49 %
    +18,97 %
    +17,71 %
    +36,00 %
    +5,17 %
    -22,70 %
    +81,89 %
    -11,04 %
    +363,08 %
    ISIN:US4062161017WKN:853986



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Halliburton Aktie hebt ab - 05.01.2026 Am 05.01.2026 ist die Halliburton Aktie, bisher, um +11,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Halliburton Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     