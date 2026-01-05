Halliburton Aktie hebt ab - 05.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Halliburton Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +11,21 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Halliburton Aktie. Nach einem Plus von +5,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,09€, mit einem Plus von +11,21 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Halliburton Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +36,00 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um +18,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Halliburton auf +16,42 %.

Halliburton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,97 % 1 Monat +17,71 % 3 Monate +36,00 % 1 Jahr +5,17 %

Informationen zur Halliburton Aktie

Es gibt 842 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,65 Mrd. € wert.

Halliburton Aktie jetzt kaufen?

Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.