RENK Group Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.01.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -35,22 % verkraften.

Mit einer Performance von +4,01 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 57,39€, mit einem Plus von +4,01 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +8,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RENK Group um +5,85 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,95 % 1 Monat +14,33 % 3 Monate -35,22 % 1 Jahr +191,12 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.