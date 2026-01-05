TKMS Aktie gewinnt an Wert - 05.01.2026

TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.01.2026

Die TKMS Aktie notiert aktuell bei 71,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +4,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 71,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +4,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +5,42 %.