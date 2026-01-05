Besonders beachtet!
TKMS Aktie gewinnt an Wert - 05.01.2026
Am 05.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +2,53 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.01.2026
Die TKMS Aktie notiert aktuell bei 71,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +4,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 71,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +4,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +5,42 %.
TKMS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,47 %
|1 Monat
|+3,78 %
Informationen zur TKMS Aktie
Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,53 Mrd. € wert.
Politische Börsen haben kurze Beine! Mit NEO Battery Materials, Renk und TKMS auch 2026 auf Megatrends und Alpha setzen!
Nach der spektakulären Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch US-Spezialeinheiten stehen die internationalen Finanzmärkte vor einer neuen Phase geopolitischer Unsicherheit mit direkten und indirekten Wirkungen auf Rohstoffmärkte und …
TKMS Aktie jetzt kaufen?
Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.